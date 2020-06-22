Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile her konuda anlaşma sağladı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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