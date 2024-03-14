Video Fenerbahce Videoları Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir

Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'i çalıştıran deneyimli teknik direktör Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gillouse ile karşılaşacağı maçı da değerlendiren Bulut, kariyerine dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

14 Mart 2024 | 17:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

21:03
Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir 14 Mart 2024 | 12:00
01:23
"Oosterwolde'nin oynaması lazım" 14 Mart 2024 | 12:00
00:56
Ali Koç: Zaniolo için bizim teklifimizi ifşa ettiler! 13 Mart 2024 | 12:00
00:29
Ali Koç: Icardi'nin sevk ediliş şekli... 13 Mart 2024 | 12:00
01:34
Ali Koç: Galatasaray bir beka sorunudur! 13 Mart 2024 | 12:00
03:31
Mert Hakan hakemi tehdit etti mi? 11 Mart 2024 | 12:00
03:18
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı kararı doğru mu? 10 Mart 2024 | 12:00
00:52
Toroğlu'dan F.Bahçeli oyunculara eleştiri! 10 Mart 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN