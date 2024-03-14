Erol Bulut: Fenerbahçe kupayı alabilir
İngiltere Championship ekibi Cardiff City'i çalıştıran deneyimli teknik direktör Erol Bulut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gillouse ile karşılaşacağı maçı da değerlendiren Bulut, kariyerine dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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