FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Union Saint Gilloise maçı yorumu! "Oosterwolde'nin oynaması lazım"
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, teknik direktör İsmail Kartal'a, "Oosterwolde, Avrupa’dan ciddi bir şekilde izleniyor. Oosterwolde, Avrupa’da piyasası olan bir futbolcu. Onun oynaması lazım" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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