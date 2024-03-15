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Flaş değerlendirme! "Fenerbahçe büyük hasar alır"

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint Giolloise ile rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenilmesine rağmen temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Süper Lig'in 30. haftasında derbide Trabzonspor'un da konuğu olacak sarı-lacivetliler için A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer flaş bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

15 Mart 2024 | 09:05
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