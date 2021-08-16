Erman Toroğlu'dan Samatta'ya sert sözler

A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de ilk yarı forma giyen ve performansıyla sarı lacivertli taraftarların tepkisini toplayan Mbwana Samatta hakkında sert sözler kullandı. Toroğlu "Demek ki Samatta 6 milyon Euro'luk adam değilmiş. Bu parayı veren adama 'pardon' demek lazım" ifadelerini kullandı.

ABONE OL