Son dakika Fenerbahçe haberleri: Vitor Pereira'nın transfer istediği mevkileri açıkladı!

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi Transfer programında Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Domaç, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'nın box to box bir orta saha oyuncusu, bir sol kenar oyuncusu bir santrfor ve bir de fırsat transferi olursa sağ bek transferi istediğini söyledi. (FB spor haberi)

ABONE OL