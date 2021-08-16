Adana Demirspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan Serdar Dursun açıklaması!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takımruhunu sahaya yansıtmayı başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir." dedi. İşte Portekizli çalıştırıcının o açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL