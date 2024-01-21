Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe'nin yıldızına eleştiri! "Topu geç görüyor"
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertli ekibin yediği golde yıldız ismi eleştirdi. Toroğlu, "Livakovic topu geç görüyor. Çünkü 2 kişilik barajdan kaynaklı. 2 kişilik baraj yapacaksanız niye dağıldınız? Orada 1 kişi olsa kafi. O topta 2 kişilik baraj olmaz. Topu görmüyor. Top çıktıktan 8-10 metre sonra topu görüyor. Topun öbür tarafa gittiğini zannediyor. Ayaklarını da açıyor. 2 kişilik baraj yaptırırsan topu geç görürsün." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Toroğlu'dan F.Bahçe'nin yıldızına eleştiri! "Topu geç görüyor" 21 Ocak 2024 | 12:00
00:27
"Puan kaybetmesinde büyük hatası var" 21 Ocak 2024 | 12:00
01:24
"Kilidin çözülmesi lazım" 21 Ocak 2024 | 12:00
02:37
"Özgüveni yüksek bir F.Bahçe var" 18 Ocak 2024 | 12:00
00:50
"Hep aynı şeyi yapıyor" 15 Ocak 2024 | 12:00
03:51
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? 14 Ocak 2024 | 12:00
03:20
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! 14 Ocak 2024 | 12:00
01:09
Samet Akaydin Atina'ya gitti 13 Ocak 2024 | 12:00