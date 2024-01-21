Erman Toroğlu'dan flaş İsmail Kartal eleştirisi! "Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinde büyük hatası var"
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yolunda 2 puan bıraktı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı flaş sözlerle eleştirdi. İşte o sözler...
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