Erman Toroğlu'dan flaş Edin Dzeko yorumu! "Fizik noksanlığı var"
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko için A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flaş yorum geldi. Tecrübeli yorumcu, son haftalarda gol kaçıran Boşnak forvet için "Fizik noksanlığı var" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...
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