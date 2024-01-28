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Erman Toroğlu'dan flaş Edin Dzeko yorumu! "Fizik noksanlığı var"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. İlk yarıyı 2-1 önde kapatan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko için A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan flaş yorum geldi. Tecrübeli yorumcu, son haftalarda gol kaçıran Boşnak forvet için "Fizik noksanlığı var" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar...

28 Ocak 2024 | 20:07
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