Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı. İşte milli futbolcunun ilk sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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