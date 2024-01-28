Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçındaki o pozisyonu değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Maçın 12. dakikasında MKE Ankaragücü'nün penaltı kazandığı o pozisyonu yorumladı. İşte ayrıntılar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
Penaltı kararı doğru mu? 28 Ocak 2024 | 12:00
00:59
Flaş Dzeko yorumu! "Fizik noksanlığı var" 28 Ocak 2024 | 12:00
02:06
Çağlar Söyüncü İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri 27 Ocak 2024 | 12:00
00:25
F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! 26 Ocak 2024 | 12:00
01:12
"F.Bahçe ciddi anlamda rakibini ezdi" 25 Ocak 2024 | 12:00
00:24
Kartal'dan Krunic açıklaması! "Adapte olacak" 24 Ocak 2024 | 12:00
02:50
Toroğlu'dan penaltı değerlendirmesi! "Bunun yorumu yok" 24 Ocak 2024 | 12:00
01:21
Toroğlu değerlendirdi! Yapılan müdahale penaltı mı? 24 Ocak 2024 | 12:00