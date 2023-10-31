Fenerbahçeli Dusan Tadic İsmail Kartal'ın oğluyla balık tuttu! İşte o görüntüler
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın oğluyla Boğaz'da balık tuttu. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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