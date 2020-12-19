19 Aralık 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı! "Sosa gittikçe düşüyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile ilgili "Sosa nerede, yok neden yok? Ne yaptı ki yok? Sosa gittikçe düşüyor. Sosa bana maç kazandıracak, takımı toparlayacak." dedi.
19.12.2020
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