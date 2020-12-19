Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan VAR tepkisi!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Erol Bulut'un açıklamaları:
Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.
SORMAK İSTİYORUM...
Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. Dünkü Galatasaray ve bugünkü Trabzonspor maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.
AVRUPA'DA EN ÇOK PENALTI VEREN DEFANSIZ
Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz.
BAŞAKŞEHİR'E HAZIRLANACAĞIZ
Yarından itibaren önümüzde Başakşehir maçı var. Onun hazırlıklarını yapacağız. En üst sıralara çıkarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.
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