Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuları için flaş sözler! "Anlatıldığı kadar iyi değiller"

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Kınalı, "Lemos'un da Tisserand'ın da anlatıldığı kadar iyi oyuncular olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

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