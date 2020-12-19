Erman Toroğlu Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı! "O baraj öyle kurulur mu?"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin frikikten yediği 3. golle ilgili "O baraj öyle kurulur mu? Orayı açık bırakıyorsun ona göre dur yerinde ya da oraya bir kişi daha al. Falsolu atan varsa direğin dışına bir adam alacaksın." yorumunu yaptı.

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