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Thiam'ın Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? Canlı yayında yorumladılar

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta yorumcular, Mame Thiam'ın mücadelenin 84. dakikasında ceza sahası içerisinde yerde kaldığı ve sarı-lacivertli futbolcuların penaltı beklediği pozisyona açıklık getirdi.
19.12.2020
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