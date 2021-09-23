23 Eylül 2021, Perşembe
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Erman Toroğlu Fenerbahçe Giresunspor maçındaki penaltıyı değerlendirdi!
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Giresunspor, mücadelenin 40. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın elle oynaması sonucu penaltı kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu ve ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Ele geldi top." şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.09.2021
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