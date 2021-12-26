26 Aralık 2021, Pazar
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Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Pelkas'tan faydalanmıyorsam zeka özürlüyüm demektir"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Fenerbahçe iyi değil, maçı aldı o kadar. Elimde Pelkas var, teknik adam olarak faydalanmıyorsam ben zeka özürlüyüm demektir" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.12.2021
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