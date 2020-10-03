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Son dakika | Gürcan Bilgiç: Altay Bayındır maçı kurtarmadı sezonu kurtardı

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından Takım Oyunu programında flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertli kulüp ile ilgili konuşan Bilgiç, "Altay Bayındır sadece penaltıyı kurtarmadı, sezonu kurtardı. Önümüzdeki 14 gün maç yok. Eğer farklı bir sonuç olsaydı, o 14 gün bıdı bıdı kemirirlerdi takımı. Ne Erol Bulut kalırdı ne Samatta." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
03.10.2020
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