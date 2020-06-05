Emre Bol: Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Galatasaray ile görüşmüş

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü söyledi.

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