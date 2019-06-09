09 Haziran 2019, Pazar

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Emre Bol: Hasan Ali Kaldırım'a 3-4 Avrupa takımından teklif var

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında "Hasan Ali ile dalga geçtiler. 'Fenerbahçe'nin sol beki olur mu?' dediler. Hasan Ali'ye 3-4 tane Avrupa kulübünden transfer teklifi var ve Hasan Ali menajerine 'Milli Takım maçları bitmeden bana transfer teklifi getirme' demiş." ifadelerini kullandı.
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