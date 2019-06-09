09 Haziran 2019, Pazar
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Emre Bol: Şenol Güneş Fatih Terim'den daha iyi teknik direktördür
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Ajansı programında "Şenol Güneş'i Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den ayrı bir yere koyuyorum. Şenol Güneş Türkiye'nin en iyi teknik direktörüdür. Çünkü her gittiği takımda başarılara ulaştırdı. Şenol Güneş, Fatih Terim'den daha iyi bir teknik direktördür" dedi.
09.06.2019
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