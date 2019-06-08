08 Haziran 2019, Cumartesi
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Hasan Ali değil Marcelo!
Türkiye'nin Fransa ile karşılaştığı maçta Hasan Ali Kaldırım güzel futboluyla herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada da Hasan Ali Kaldırım'a büyük övgüler vardı. İşte o mesajlar...
Giriş Tarihi: 08.06.2019 23:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 23:47
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