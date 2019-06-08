Hasan Ali değil Marcelo!

Türkiye'nin Fransa ile karşılaştığı maçta Hasan Ali Kaldırım güzel futboluyla herkesi kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada da Hasan Ali Kaldırım'a büyük övgüler vardı. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 23:35 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 23:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





