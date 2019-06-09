09 Haziran 2019, Pazar
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Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti
Salih Uçan Fenerbahçe'ye veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Salih, "18 yaşında Fenerbahçe forması giymenin gururunu yaşadım" ifadesini kullandı.
09.06.2019
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