09 Haziran 2019, Pazar

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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler

A Milli Futbol Takımımız'ın son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ettiği maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu. Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, Fransa hücumcularına adım attırmadı ve performansıyla tam not aldı. Bu durum sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken caps'lere de konu oldu.

Giriş Tarihi: 09.06.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 12:27
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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler

Özellikle mücadelenin merakla beklenen eşleşmelerinden biri de Hasan Ali ile Mbappe arasındaydı. Genç yaşına rağmen dünyanın sayılı yıldızları arasındaki yerini alan Fransız futbolcuya adeta nefes aldırmayan Hasan Ali, 2-0 kazanılan tarihi zaferin mimarlarından biri oldu.

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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler

İşte Konya'da alınan tarihi galibiyetin kilit isimlerinden olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili yapılan caps çalışmalarından öne çıkanlar:

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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler
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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler
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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler
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