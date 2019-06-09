09 Haziran 2019, Pazar
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Hasan Ali Kaldırım'ın Fransa maçı performansı sonrası sosyal medya yıkıldı! İşte paylaşılan caps'ler
A Milli Futbol Takımımız'ın son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ettiği maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu. Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, Fransa hücumcularına adım attırmadı ve performansıyla tam not aldı. Bu durum sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken caps'lere de konu oldu.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 12:27
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