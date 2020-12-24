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Emre Bol: Hakemler için ceza ödül sistemi olmalı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazandı. Maça hakem Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu. Mücadeleyi yorumlayan Emre Bol, "Bu işin böyle gitmesi imkansız. Hakemlerin de bir ceza ödül sistemi olmalı" ifadelerini kullandı.
24.12.2020
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