Emre Bol: Hakemler için ceza ödül sistemi olmalı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazandı. Maça hakem Bahattin Şimşek'in kararları damga vurdu. Mücadeleyi yorumlayan Emre Bol, "Bu işin böyle gitmesi imkansız. Hakemlerin de bir ceza ödül sistemi olmalı" ifadelerini kullandı.

ABONE OL