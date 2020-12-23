23 Aralık 2020, Çarşamba
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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Başakşehir maçını yorumladı! "Gustavo'nun pozisyonu her yerde kırmızı kart"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programına canlı bağlanarak Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Toroğlu, "Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde net kırmızı kart." dedi.
23.12.2020
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