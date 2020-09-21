Emre Bol: Frey futbolcu değil başka bir şey

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey ile ilgili "Frey başka bir şey güzel kardeşim, futbolcu değil diyorum inanmıyorlar bana." dedi.

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