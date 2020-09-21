21 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Bol: Bakasetas transferi Fenerbahçe adına kapanmıştır

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, sarı-lacivertli takıma transfer olacağı konuşulan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Anastasios Bakasetas ile ilgili "Bakasetas transferi Fenerbahçe adına kapanmıştır." dedi.
21.09.2020
ABONE OL

DİĞER
Bakasetas transferi Fenerbahçe adına kapanmıştır "Bakasetas transferi Fenerbahçe adına kapanmıştır" 21.09.2020
Ömer Faruk Beyaz'ın kafasını karıştırıyorlar "Ömer Faruk Beyaz'ın kafasını karıştırıyorlar" 21.09.2020
Fenerbahçe Nazım Sangare'yi böyle açıkladı Fenerbahçe Nazım Sangare'yi böyle açıkladı 19.09.2020
Nazım Sangare Fenerbahçe'de Nazım Sangare Fenerbahçe'de 19.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe ile anlaştık "Fenerbahçe ile anlaştık" 19.09.2020
F.Bahçe'nin genç yıldızı için flaş iddia! Schalke ile anlaştı F.Bahçe'nin genç yıldızı için flaş iddia! " Schalke ile anlaştı" 18.09.2020
Milli futbolcu için flaş yorum! Fenerbahçe'ye gelirse yedek kalır Milli futbolcu için flaş yorum! "Fenerbahçe'ye gelirse yedek kalır" 18.09.2020
Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare için yarışıyor Beşiktaş ve Fenerbahçe Sangare için yarışıyor 18.09.2020
Jailson Dalian Pro'da Jailson Dalian Pro'da 18.09.2020
Jailson Çin yolcusu Jailson Çin yolcusu 17.09.2020
Fenerbahçe Cavani için girişimlerde bulundu "Fenerbahçe Cavani için girişimlerde bulundu" 17.09.2020
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'ye veda mesajı Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'ye veda mesajı 17.09.2020
Tisserand açıkladı! Buraya gelmeden önce... Tisserand açıkladı! "Buraya gelmeden önce..." 16.09.2020
Tisserand F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı Tisserand F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı 16.09.2020
Vedat Muriqi'nin bonservisi belli oldu Vedat Muriqi'nin bonservisi belli oldu 15.09.2020
Jailson ayrılıyor Jailson ayrılıyor 15.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim bizzat devrede
Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...
Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Mario Mandzukic'le anlaşma sağlandı
Galatasaray'dan orta saha harekatı! Juventus'tan dünya yıldızı...
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'den çifte transfer atağı!
Usta yazardan flaş sözler! "Galatasaray 10 kişi kalmalıydı"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör