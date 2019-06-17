17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Bol: Fenerbahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor

A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Hattı programında "Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek kararı bekliyor. Bu arada anlaşılmış hatta gizlice imza attrılmış oyuncuların olduğu söyleniyor. Yönetim, UEFA'nın vereeği karara göre bir yol haritası çizecek." dedi.
17.06.2019

Ali Koçtan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri! ALİ KOÇ'TAN OLAY DAMİEN COMOLLİ VE FATİH TERİM SÖZLERİ!
Fenerbahçeye Çizmeden 2 transfer! FENERBAHÇE'YE ÇİZME'DEN 2 TRANSFER!
Kagawadan Fenerbahçeye mesaj var! KAGAWA'DAN FENERBAHÇE'YE MESAJ VAR!

F.Bahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor "F.Bahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor" 17.06.2019
Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme 17.06.2019
Fenerbahçe yönetimi ibra edildi Fenerbahçe yönetimi ibra edildi 17.06.2019
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı Fenerbahçe'nin borcu açıklandı 16.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak Emre Fenerbahçe'nin futbol aklı olacak 16.06.2019
Fenerbahçe yönetimi ibra edildi Fenerbahçe yönetimi ibra edildi 16.06.2019
Murat Sağlam: F.Bahçe'de olduğuma inanamıyorum Murat Sağlam: F.Bahçe'de olduğuma inanamıyorum 16.06.2019
Şeref Has'a veda Şeref Has'a veda 16.06.2019
Fenerbahçe'ye yeni sol bek Fenerbahçe'ye yeni sol bek 16.06.2019
Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer "Konoplyanka Fenerbahçe için zor bir transfer" 15.06.2019
Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde 15.06.2019
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması 15.06.2019
Frey'e Middlesbrough kancası Frey'e Middlesbrough kancası 15.06.2019
Fransız basınından Choupo Moting iddiası Fransız basınından Choupo Moting iddiası 15.06.2019
İstanbul'da sürpriz buluşma İstanbul'da sürpriz buluşma 15.06.2019
Fenerbahçe ilk transferini yaptı Fenerbahçe ilk transferini yaptı 15.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte önerilen rakam
Fenerbahçeli yıldız resmen açıkladı! "Beşiktaş'a gidiyorum"
Galatasaray'da Diagne ile yollar ayrıldı! Alacağı ücret dudak uçuklattı
Galatasaray'da üç transfer kesinleşti! İşte hedefteki isimler
Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör