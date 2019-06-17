17 Haziran 2019, Pazartesi
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Emre Bol: Fenerbahçe'nin gizlice imza attırdığı oyuncular olduğu söyleniyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Hattı programında "Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek kararı bekliyor. Bu arada anlaşılmış hatta gizlice imza attrılmış oyuncuların olduğu söyleniyor. Yönetim, UEFA'nın vereeği karara göre bir yol haritası çizecek." dedi.
17.06.2019
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