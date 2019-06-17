17 Haziran 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Fenerbahçe transferde hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar rotayı İtalya'ya çevirdi. Transferde hata yapmaya tahammülü olmayan Kanarya'da takıma doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruluyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden sar-lacivertli kurmaylar 2 isme kancayı taktı. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 01:20 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00
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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Fenerbahçe'nin 2 transferini İtalyanlar duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Tüm mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Listedeki isimlerle görüşmeleri yapan sarı-lacivertli takımda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

İtalyan 'Sampnews. 24' sitesi, Fenerbahçe'nin 2 futbolcu için teklif yaptığını yazdı.

İşte transfer harekatının detayları...


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