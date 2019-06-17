17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın Alman ekibi Borussia Dortmund'tan 6 aylığına kiraladığı Japon futbolcu Shinji Kagawa, Türkiye'ye transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu Filipinler'de katıldığı sosyal sorumluluk projesinde önemli mesajlar gönderdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 01:15 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00
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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Transferde flaş Kagawa gelişmesi yaşanıyor.

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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon yıldız Türkiye'ye transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Ortaya çıkan haberlerde Kagawa'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.

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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Kagawa'nın bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund'un Eljif Elmas transferi için Fenerbahçe'ye Kagawa ve Ömer Toprak artı para teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

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Kagawa'dan Fenerbahçe'ye mesaj var!

Fenerbahçeli kurmayların bu transfer teklifini düşünmeye alacağı belirtilmişti.

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