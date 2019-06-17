17 Haziran 2019, Pazartesi
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Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!
Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi. Koç ayrıca çok tartışılan sportif direktör Comolli ile ilgili de konuşurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili şok sözler söyledi. Fenerbahçe'nin transfer listesine de değinen Koç, Ergin Ataman ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar...
Giriş Tarihi: 17.06.2019 10:05
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