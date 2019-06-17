17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi. Koç ayrıca çok tartışılan sportif direktör Comolli ile ilgili de konuşurken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili şok sözler söyledi. Fenerbahçe'nin transfer listesine de değinen Koç, Ergin Ataman ile ilgili de konuştu. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 10:05
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Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Fenerbahçe Kulübünün Ülker Stadı'nda yapılan olağan mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, üyelerin konuşmalarına cevap verdi.

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Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Talihsiz bir sezon geçirdiklerini anlatan Koç, "Hadi biz beceriksiziz, e basketbol... Dörtlü Final'e iki rekor kırarak, galibiyet rekorlarıyla gittik. Son 1 ay sakatlık konusunda gelmedik kalmadı başımıza. Son 2 aydır 4 büyüğümüzü kaybettik. Bir ara kulüp cenaze işlerine döndü. İnşallah bütün bu talihsizlik ve uğursuzlukları üzerimizden atarız. Ne yaparsanız yapın bazı insanlara malzeme oluyor, tenkite uğruyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Ali Koç, bir üyenin Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluğunu eleştirmesi ve sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın taklidini yapmasıyla ilgili, şöyle konuştu:

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Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!

"Futbolda oynanan tiyatro, trajikomik, çirkin bir durum. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Zaman zaman çok yumuşak olmakla da tenkit ediliyoruz.

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Ali Koç'tan olay Damien Comolli ve Fatih Terim sözleri!

Burası hakikaten Fair Play dünyası değil. Şunu size temin ederim ki duruşumuz gelecek sezon çok farklı olacak. Bu camia bu çirkin pisliğe ortak olmadı. Az konuştuk, öz konuştuk. MHK değişti, aynı binada olamaz dedik, bina değişti. Belki bizden dolayı değişmedi.

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