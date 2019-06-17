17 Haziran 2019, Pazartesi

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Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tazminatına da gönderme yaptı.
17.06.2019

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