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Emre Bol: "Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal hakkında da yorum yapan Bol, "Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını düşünüyorum" dedi.
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