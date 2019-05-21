21 Mayıs 2019, Salı
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Emre Bol: "Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal hakkında da yorum yapan Bol, "Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını düşünüyorum" dedi.
21.05.2019
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