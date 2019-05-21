21 Mayıs 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe'de Brahimi harekatı
Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan ve kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe, Portekiz devi Porto ile sözleşmesini yenilemeyen Cezayirli yıldız Brahimi'yi transfer edebilmek için kolları sıvadı.
21.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Fatih Karagümrükspor 1-0 Manisa BBSK
- Avrupa'da şampiyonlar değişmedi
- Ersun Yanal: "Fenerbahçe yüzünü yarına çevirmeli"
- Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf ve Abdülkadir'i izliyorlar"
- Son 8 sezonun en iyi Trabzonspor'u
- İlhan Cavcav: "Babama verdiğim sözü yerine getirdim"
- Ali Çetin: "Yücel İldiz ile yola devam edeceğiz"
- Emre Bol: "Ersun Yanal kötü bir sezon yaşattı"
- GOL | Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı