Fenerbahçe'de Brahimi harekatı

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan ve kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe, Portekiz devi Porto ile sözleşmesini yenilemeyen Cezayirli yıldız Brahimi'yi transfer edebilmek için kolları sıvadı.