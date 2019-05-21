Emre Bol: "Ersun Yanal kötü bir sezon yaşattı"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Spor Gündemi programında "Belki de Galatasaray Kadıköy'de aldığı puanla şampiyon oldu. Ersun Yanal kötü bir sezon yaşattı" dedi.