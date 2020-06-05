Emre Bol: Caner Fenerbahçe'ye gelemez

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin'in, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına ilişkin, A Spor yorumcusu Emre Bol değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Sadece boşta olduğu için Fenerbahçe'ye arkasından bu kadar şey söyleyen adamı Fenerbahçe kapısı içerisini sokmak olmaz. Caner Fenerbahçe'ye gelemez" ifadelerini kullandı.

ABONE OL