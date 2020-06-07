07 Haziran 2020, Pazar

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Bjelica vatandaşı Pasalic'i istedi

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın sarı-lacivertli yönetime vatandaşı Mario Pasalic'in alınmasını tavsiye ettiği belirtildi.
07.06.2020
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