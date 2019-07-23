Eljif Elmas Napoli'de

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! İtalyan temsilcisi Napoli bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Eljif Elmas'ı renklerine bağladı. Napoli, Eljif için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.