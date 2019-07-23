23 Temmuz 2019, Salı

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Eljif Elmas Napoli'de

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti! İtalyan temsilcisi Napoli bir süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Eljif Elmas'ı renklerine bağladı. Napoli, Eljif için Fenerbahçe'ye 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
23.07.2019

Eljif Elmas Napoli kulüp binasında Eljif Elmas Napoli kulüp binasında 23.07.2019
Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi 23.07.2019
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