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Monchi'den Fenerbahçe ve Kjaer açıklaması

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili konuştu. Monchi, "Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük ancak son 15 gündür bir temasımız olmadı" dedi..
23.07.2019

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