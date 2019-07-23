23 Temmuz 2019, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Eljif Elmas Napoli kulüp binasında

Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Eljif Elmas, İtalyan ekibinin kulüp binasına geldi. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
23.07.2019

Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya Serie A ekibi Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, İtalya'ya ulaştı.

Ünlü gazeteci Di Marzio'nun kulüp binasından fotoğraflarını paylaştığı Makedon yıldız, sağlık kontrolünün ardından yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu. Kuzey Makedonya takımlarından Rabotnicki'den 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig'in transfer tarihine yazdırdı.

Eljif Elmas Napoli kulüp binasında Eljif Elmas Napoli kulüp binasında 23.07.2019
Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi 23.07.2019
Yunus Mallı: Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim Yunus Mallı: Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim 22.07.2019
Murat Sağlam: Çalışıp formayı kapmak istiyorum Murat Sağlam: Çalışıp formayı kapmak istiyorum 22.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Vedat Muriç: Çok daha iyi olacağım! Vedat Muriç: Çok daha iyi olacağım! 22.07.2019
Fenerbahçe'de Barış ve Berke gözden düştü Fenerbahçe'de Barış ve Berke gözden düştü 22.07.2019
Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri 22.07.2019
Çin'den Jailson'a dev teklif! Çin'den Jailson'a dev teklif! 21.07.2019
Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de 21.07.2019
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda paylaşımı Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda paylaşımı 21.07.2019
Eljif Elmas kampa götürülmüyor! Eljif Elmas kampa götürülmüyor! 21.07.2019
Volkan Demirel kalacak mı? Volkan Demirel kalacak mı? 20.07.2019
Skrtel yeni sözleşmeye yakın Skrtel yeni sözleşmeye yakın 20.07.2019
UEFA'dan Fenerbahçe kararı UEFA'dan Fenerbahçe kararı 20.07.2019
Vedat Muriç hızlı başladı Vedat Muriç hızlı başladı 20.07.2019
Fenerbahçe'den Umut Meraş atağı Fenerbahçe'den Umut Meraş atağı 19.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maçın ardından bunu yaptı! Onu kenara çekip...
Rodrigues transferinde şok! Fenerbahçe'yi yalanladı
İşte Eljif Elmas'ın başarıya giden Fenerbahçe öyküsü! İniesta, Aykut Kocaman...
Beşiktaş'a demir tangocu!
Fenerbahçe'den 2 transfer!
Fenerbahçe tarihinin en pahalı satışları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör