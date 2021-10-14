14 Ekim 2021, Perşembe
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Çarpıcı Mesut Özil sözleri! "Onu serbest bırakmanız lazım"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Alpaslan, "Mesut rahat bir oyuncu. Siz onu çok fazla baskı altına alamazsınız. Onun o rahatlığı zaten kendisini birçok yere taşıdı. Sağ tarafta kullanırsanız verim alamazsınız. Trabzonspor'daki Bakasetas gibi oynatılması lazım. Mesut'u serbest bırakmanız gerekiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
14.10.2021
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