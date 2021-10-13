FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Aziz'den haber var! "Gözündeki ödem geçmezse..."

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'YE Serdar Aziz'den haber geldi. Milli stpoerin yarın yapılacak olan antrenmana özel gözlüle çıkacak. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Serdar Aziz bugün bireysel antrenman yaptı. Yarından itbaren takımla çalışmalara başlayacak ve bu gözlüğü kullanacak. Maç günü gözündeki ödemin durumuna göre gözlük takacak." dedi | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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