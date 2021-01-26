Canlı yayında flaş Kayserispor maçı yorumu! "Fenerbahçe 10 gol atmalıydı"

A Spor'un deneyimli yorumcularından Kemal Belgin Fenerbahçe Kayserispor maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. Belgin, Kayserispor'un forveti Kanga'yı eleştirirken, Fenerbahçe'nin bu maçta az gol attığını en az 10 gol atması gerektiğini dile getirdi. İşte o sözler...

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