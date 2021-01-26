26 Ocak 2021, Salı
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Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerinin yankısı sürüyor! "Saçma sapan..."
A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için söylediği sözler hakkında konuştu. Murat Özbostan, "Bu sözler gereksiz, saçma sapan birşey." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...
26.01.2021
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