Burak Yılmaz'ın Mesut Özil sözlerinin yankısı sürüyor! "Saçma sapan..."

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için söylediği sözler hakkında konuştu. Murat Özbostan, "Bu sözler gereksiz, saçma sapan birşey." ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...

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