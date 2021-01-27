Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe stoper yerine bir santrfor transferi yapacak

A Spor yorumcularından Volkan Demir, Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendirdi. Demir, sarı lacivertlilerin stoperden çok bir santrfor istediği ve bu kapsamda Marega için girişimlerin olduğunu dile getirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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