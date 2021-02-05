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Canlı yayında flaş iddia! "Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynama ihtimali çok yüksek"

A Spor yorumcularından Emre Bol, canlı yayında Luiz Gustavo'nun durumunu açıkladı. Bol, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızının oynama ihtimalinin çok yüksek olduğunu dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB haberleri)
05.02.2021
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